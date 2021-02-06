《家務戰場》中六名索女藝人有樣或有身材但不懂家務，被標籤為「世界級港女」，事實上六位均非新人，於娛圈打滾了一段日子，而且各有領域，有推出寫真也有港姐出身。

Rose Ma電競走紅

27歲Rose Ma於2013年參加大專校花校草大選，入選20強，及後經常出任電競模特兒，因此被封為「電競女神」，更推出過寫真集，去年被指曾在夜總會任「媽媽生」，又有床照流出，她未有否認是床照主角。

貝依霖逼爆女模

26歲貝依霖模特兒出身，曾拍攝電影如《Delete愛人》、《販賣愛》，但知名度不高。直至2018年參與杜汶澤網上節目《喱騷》，因逼爆身材及大跳鋼管舞人氣急升。

邱晴港姐入行

21歲邱晴早於2017年以17歲之齡參加港姐，面試時被稱為「嫩版李珊珊」，結果成功入圍成為最年輕入圍者，惟最後五強止步，及後簽約無綫參與過《美女廚房》及主持《Think Big天地》等。

陳婉婷最索丫鬟

31歲陳婉婷在理工大學考獲市場學副學士學位，2011年參加《TVB周刊》的CoverGirl選舉入行，效力無綫八年多演閒角，至近年演宮女、丫鬟角色才被人留意，更有「最索丫鬟」之稱。

Kathy仔戀黃奕晨

26歲Kathy仔為連登網友力捧的ViuTV新一代女神，她就讀香港專業教育學院珠寶設計及科技高級文憑課程，之後加入ViuTV參與不同節目及拍劇，夏雨兒子黃奕晨跟SuperGirls成員Cheronna分手後，隨即跟Kathy仔撻着。

伍詠詩簽杜琪峯

23歲伍詠詩於2015年演出《鮮浪潮》獨立短片而出道，近年簽約杜琪峯旗下公司在娛樂圈發展，參演過不少電視劇及電影如《男排女將》 、《太平紋身店》 及《熱血合唱團》等。