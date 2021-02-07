韓國近日有一齣出軌劇《婚詞離曲》成功爆紅，當中昨日播出的第5集，收視再創新高，上下部分別為7.869%及9.062%，當中9.062%收視再次刷新自己的紀錄，同時亦成為收費台TV朝鮮史上收視No.1的電視劇，香港劇迷可於Netflix上追看。

關係非比尋常

《婚詞離曲》昨日播出第5集，當中人物的關係比起《夫妻的世界》、《Penthouse》更加混亂，當中昨日一集講到廣播節目製作人朴柱美的老爺離世，當她和老公李太坤趕到醫院時，李太坤攬實繼母金甫娟安慰對方，朴柱美看到二人的親密舉動大感奇怪，預告李太坤和繼母有非比尋常的關係。

李歌領堅拒離婚

至於發現成勛出軌的李歌領，原本決定原諒成勛，但她卻要求成勛帶第三者與自己見面，不過成勛卻向李歌領坦白了第三者已懷孕的消息，令李歌領憤怒得即時質問老爺及奶奶，之後更強硬表示堅拒離婚。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！