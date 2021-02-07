由大陸女星姚晨、男星白宇、張靜初、董成鵬（大鵬）合演的新劇《假日暖洋洋》於上月25日在北京衛視及愛奇藝網站首播，昨日有網民在微博指控劇組在未經其同意下，盜用父母的結婚相，更慘的是白宇指父母「已過世」，令婚照變「遺照」，當然火上心頭。該網民留言指：「2021年稱得上『活久見』的『大無語』事件，我爸媽成了白宇飾演的男主侯昊爸媽，不但而且還早逝了……」

劇組急炒涉事員工

當事主的post一出，迅即被傳開，更有人特別tag劇組的官方微博，最後劇組在事主出post兩個多小時後，在劇集的官方微博發致歉聲明，並指收到事主投訴，經內部調查後，證實為工作人員的疏忽，劇組將「替換相關正片內容，開除涉事劇組工作人員承諾永不錄用。」聲明中更指就此事向事主致歉。

事主有意求償

劇組在聲明中向事主致歉，但事主在今日回覆網民稱：「我沒有收到劇組給我的私訊道歉說明，以及後續的處理賠償方案。」不過，事主未有明言要求賠償詳情。

另有網民問事主，其父母的照片以前亦曾被營銷號（編按：大陸網絡平台以行銷為名的一種信息發佈賬號，大部份是以加工或捏造等方式來制造不實信息，或盜用他人圖文來獲取利益）盜用過，事主坦承事件，所以今次父母的婚照被變成遺照，更令她傷心。

對於今次的侵權事件，很多網民都撐事主，有人表示：「人家被侵權的照片被用作遺像，心裏恐怕暖不起來！何況要過年了，晦氣！劇組毫無版權意識。」、「劇組私自侵犯肖像權，並且把人家父母的照片說成是逝者，十分惡劣，必須道歉。」有人指劇組違法稱：「《假日暖洋洋》劇組在未經當事人同意，將私人照片拿去商用，已經侵犯了他人的肖像權。更讓人難以接受的，當事人的家人還在世，卻被貼上『生前照片』的標籤，更是侵犯了名譽權。《民法典》規定，自然人享有肖像權、名譽權等權利，未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開肖像權人的肖像，任何組織或者個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。當事人不僅有權要求相關公司賠禮道歉，還可主張經濟賠償。」

另一方面，此劇雖然以姚晨及白宇孭飛作噱頭，但有不少網民直指兩人戲份比同劇的演員大鵬少，似有掛羊頭賣狗肉的成份，更鬧爆劇組欺騙觀眾。

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