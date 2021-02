加拿大金像男星基斯杜化龐馬(Christopher Plummer)曾參演1965年經典電影《仙樂飄飄處處聞》(Sound of Music),他於美國時間上周五在康涅狄格州寓所中與世長辭,享年91歲。其演員妻子Elaine Taylor在丈夫臨終前一直陪伴身邊,她透露基斯杜化因意外跌倒,撞傷頭部後離世。

《仙樂飄飄》經典

基斯杜化參演過的電影作品超過200部,代表作包括《仙樂飄飄》、1980年愛情經典《時光倒流七十年》(Somewhere in Time)和2017年《萬惡金錢》(All the Money in the World)等。基斯杜化夥拍英國女星茱莉安德絲(Julie Andrews)主演的《仙樂飄飄》,當年獲奧斯卡10項提名,並奪得最佳電影和最佳配樂等獎項。

演技精湛的基斯杜化,曾先後三次角逐奧斯卡最佳男配角,並於2011年憑《基爸愛留情》(Beginners)贏得唯一一個小金人,他當時更以82歲之齡創下最高齡金像得主紀錄。而基斯杜化在《萬惡金錢》扮演的石油大亨John Paul Getty,亦為他帶來奧斯卡最佳男配角提名。基斯杜化雖然年事已高,但近年仍然活躍影壇,前年更與「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)及「007」丹尼爾基格(Daniel Craig)等合演大卡士電影《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)。

茱莉安德絲悼念

基斯杜化離世後,眾星紛紛悼念,現年85歲的《仙樂飄飄》女主角茱莉安德絲就向傳媒發聲明:「這個世界今天失去了一位技藝精湛的演員,我失去了一位摰友。我珍惜我們合作時的回憶和所有多年來分享的幽默和趣事。」基斯伊雲斯就在twitter留言指最喜愛的回憶是與基斯杜化一同彈鋼琴。此外,《絕命毒師》(Breaking Bad)男星Dean Norris和近來多次支持香港民主的荷李活型男祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)亦有發文哀悼。

基斯杜化曾結過三次婚,與第一任已故女星太太Tammy Grimes育有一名現年63歲的演員女兒Amanda Plummer。