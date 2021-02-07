美劇《西部世界》（Westworld）33歲女星伊雲麗素活（Evan Rachel Wood）日前指自己遭受前未婚夫「邪神」Marilyn Manson兩次性侵、強姦及虐待，其後Marilyn Manson發聲明指一切都是在雙方同意下進行，又得到前妻力撐，但昨日伊雲再度爆料，指邪神威脅發放其未成年照，自己已經報警，又說邪神經常以歧視字眼侮辱她。

伊雲在IG寫道：「12月19日我已經報警。我被Marilyn Manson與其太太Lindsay Warner威脅，他們有意發放我未成年的相片，當時Brian（邪神原名）正於萬聖節在拉斯維加斯表演完，打算『毀掉我的事業』與『叫我收聲』，因此我被提供大量毒品與酒精。」他又上傳自己已報警的證明。另外，她又再就與Marilyn Manson的經歷爆料：「我以被貶義的態度稱作猶太人，他憤怒時，會在我床邊的桌上畫卐。我多次聽到『N』字（侮辱黑人字眼）。」

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