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日本組合「2o Love」香港姊妹團被嘲 成員同903麻利撞樣

14分鐘前
「2o Love to Sweet Crisis」成員Sheri被指似足商台DJ麻利（圖圖）。

日本偶像女團「2o Love to Sweet Bullet」的香港姊妹團正式改名為「2o Love to Sweet Crisis」，並於昨日推出出道首支廣東單曲《Dragon Revolution》MV，可惜卻被網民留言狂踩。

「2o Love to Sweet Bullet」無懼國安法，於去年7月在港舉行公開選拔活動，挑選香港姊妹團成員。主辦單位從100位參加者中，經過面試後選出12位站台，當中獲得最多票數的Kitty和Kurumi直接成為Sweet Crisis成員。在MV中，五位成員穿上李小龍黃色連身衣又跳又唱，之後又換上女僕服飾，邊跳邊批掙打功夫，舞姿相當爆笑，但亦可見成員有花心機苦練舞藝。MV推出後，隨即受到連登仔的關注，有人指成員Sheri似足商台DJ麻利。而在YouTube亦有不少網民直指MV製作失敗，歌曲和人聲不但沒有做好混音工作，就連歌詞字幕亦打少了一個字。其中一名中肯的網民讚賞成員表現不俗，是值得栽培的偶像組合，但就鬧爆唱片公司粗製劣造，扼殺少女的夢想。

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2o Love to Sweet Crisis
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