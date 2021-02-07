郭偉亮（Eric Kwok）、劉浩龍及谷德昭，近月趁疫情巿道淡靜，製作了一個名為《Round Table Poker圓桌德州撲克》的YouTube頻道，每集邀請不同女藝人嘉賓到賭枱上比鬥德州撲克，過去3集有葉佩雯、周秀娜、王灝兒（JW）、蘇皓兒及陳葦璇擔任嘉賓，輸家需要被罰進食難吃食物，過去表現最懂得玩德州撲克的是JW，而最新一集預告邀請了賭王何鴻燊女兒何超儀到賭枱，示範賭王後人的強勁賭運氣勢。

超儀以電影《賭神》中日本娃娃造型出現，贏得興起她更拿起結他自彈自唱。在節目起首，谷德昭興奮表說：「能夠同姓何後人，喺賭枱上一較高下，我會全力以赴。」但經過一輪撲克大戰，超儀每局也揸靚牌贏盡三人，盡顯賭王後人本色，谷德昭笑言：「點解會畀佢追住嚟打？」劉浩龍、谷德昭等高呼：「又3條！痴線！」，Eric Kwok笑說：「明明咁好牌！我好X驚﹗」超儀在節目中展示強勁賭運及氣勢，不時手執3條靚牌，橫掃賭枱，最後超儀更獲「三條姐」美譽，而大輸家Eric Kwok等三人則說：「頂唔順！」要起身離枱轉運。

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