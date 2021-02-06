72歲的羅樂林仍不言休，近年他主力拍處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「大龍生」龍敢威，戲中的他霸氣十足，但私底下卻是一位住家男。家住西貢的羅樂林經常在九龍城出沒，與每處街坊都打成一片。

日前約下午4點半左右，《蘋果》見到羅樂林一支公現身九龍城，一身黑色運動裝打扮的他，健步如飛，看上去不似已年過70。見他孭住一個較大黑色手提袋似是剛收工，手上還拿着一個紅色大膠袋從街市行出來。

羅樂林在九龍城街頭穿梭時，不時有街坊上前跟他打招呼和傾談，之後他去到超級市場十分熟路，走到樓下一層，挑選一包朱古力餅和一些調味料，喜歡煮兩味的他，可能打算返家大顯身手。買完東西後，羅樂林行經附近一間食肆，索性走入去食下午茶，由於限聚令禁止晚上6點後堂食，當時已5點左右，所以他用了15分鐘快速吃完便埋單走人。

離開食肆，羅樂林又走到隔壁的銀行拿錢，然後再去家品店，可能臨近農曆新年，見他挑選一些蒸糕用的器皿。買完東西後，見他過馬路時，原本直行的他，差不多行到對面時，偏離了過馬路的路線，他快步打橫行去另一邊趕住過馬路，更行出路中間的黃格，雖然當時兩邊馬路都是亮了綠公仔，但這樣打橫過馬路，既不遵守交通規則，且有點危險，大龍生下次唔好啦！

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