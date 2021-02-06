張栢芝最近參加內地節目《乘風破浪的姐姐2》，成為話題人物，之前在個人表現時被人狂插hea跳走音失聲，前晚一集中，30名姐姐組成多隊女團比拼。由於今次分組賽是事先錄音再咪嘴，因此純考組員的合拍性和跳功，觀眾無緣再聽到栢芝猶如地獄級別的歌聲。栢芝入組女團穿上性感舞衣露肩又晒腿，rap再加跳舞，但被網民狠批身形走樣兼有水桶腰，甚至指她的大肚腩十足有身孕，還笑她第四度懷孕。

祖兒戴百萬名錶

節目中有不少重量級女星姐姐參賽，那英、陳妍希、周筆暢與容祖兒等比賽之餘也大鬥行頭，節目中出動各大名牌服裝跟首飾，成為亮點，包括容祖兒選穿Miu Miu、Versace出賽，練習時又見她戴上價值百萬元的Patek Philippe手錶，栢芝曾穿一襲價值17,000元的Alberta Ferretti紅色荷葉邊連身裙演出，陳妍希也不輸蝕，着上挪威品牌Dundas的閃片bra top短裙表演唱跳，而周筆暢除了穿過David Koma的西裝外，還穿上價值百萬元的Alexis Mabille高訂服裝上場，相當養眼。

向死敵那英挑機

前晚一集栢芝向死敵那英挑機，她在rap部份唱出歌詞：「我不懂甚麼年少輕狂，只懂勝者為王，這是我選擇挑戰那英組的主張，this it。」栢芝在演出後更表示對演出感滿意。