國際知名時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam）男友5年前確診患上血癌，不幸於1年前離世，Vivienne Tam將陪伴男友走過的抗癌路轉化為正能量，在疫情下捐出1,000條她親自設計的圍巾作慈善義賣，並捐贈予「泓福慈善基金」。今晚Vivienne Tam於尖沙嘴接受新城電台網上節目訪問，也是她自男友離世後首次公開露面。

受疫情影響少了很多時裝騷，於是她將精神投放在慈善工作上，她說：「今次圍巾主題係Lovfinity S愛是無限，好快諗到將infinity、心型同手嘅原素加埋，完成設計，最重要係愛同永不放棄精神。」她指圍巾可以帶給人溫暖，而戴上圍巾時也給予人花心思扮靚過程，希望藉此感覺給大家一份開心正能量。她覺得患病的人要注意身體外，未病的人更加要強健身體，增強免疫力，這份愛自己的正能量非常重要。她透露未來日子會繼續參與慈善活動，希望將自己的設計宣揚愛的訊息。

近年時裝業務方面，她指一定受疫情影響，將經營模式加強於網上銷售，也設計更多元素產品增加顧客購買興趣。

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