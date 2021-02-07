白雲今日到元朗參加新店開張儀式時，獲建築師老公、前港男江俊霖陪同到場，江俊霖擔任老婆的御用攝影師，全程跟拍。不過，當傳媒邀請白雲跟老公合照時，她非常抗拒讓老公上鏡。

白雲透露，自己剛從北京拍完戲返港一個月，被問到兩人結婚4年多，不時離港出外工作，問到老公肯放人？她說：「老公好支持我工作，我哋一齊，但唔使日日都一齊，我都要有我自己事業。」

提到台灣女星「雞排妹」鄭家純近日揭露被性騷擾一事，身材出眾的白雲自言12歲發育後，便遇過不少被性騷擾及非禮的事，她說：「試過喺地鐵被人摸屁股，我即時轉身鬧佢同想捉住佢報警，跟住車門打開個男人跑走咗，屋企人就拉住我話唔好追。」她自言個性強，絕不會啞忍及認為這類人需要嚴懲。

其實白雲前年便試過在街上等候過馬路期間，突然被一男士從後跑來捉住她的手臂和挨近後很快跑走，該男子其後以同一方法觸碰另一個女子，令白雲懷疑該男子是故意的，便決定與另一受襲女子拍照並報警處理，當時白雲更公開向女性呼籲「任何令你不安的行為都不需要啞忍」。

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