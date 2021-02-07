白雲、阮兒、尹詩沛、林偉、關伊彤及Kawaii等今日到元朗參與凍肉店開張儀式。阮兒與男友衛志豪經歷不少風雨，早前阮兒接受大台訪問曾表示因身體較弱，過往兩三年一直受「生蛇」困擾，更曾「一年裡面生咗十幾次蛇」，最終要打防蛇針，花費越兩年時間康復。而在阮兒養病期間，男友衛志豪一直陪伴在側為她打氣，更指「我覺得喺我咁唔靚、咁冇自信嘅時候，佢都會喺我旁邊鼓勵我，所以我好感激佢！」

不過阮兒今日現身時卻透露近日忙搬屋事宜，似暗示跟衛志豪感情生變。當問到下周日是否過赤口多於情人節？她點頭說：「係囉。」然後承認將會單身過情人節。她表示已經分開一段時間，不涉及第三者，她說：「暫時分開，將來嘅事唔知。我都習慣一個人，身邊有好多朋友同忙工作。」當提議她買桃花過新年，她哈哈大笑指要買10棵才夠，因為做幕前要多人緣。3月份將接拍新劇與譚凱琪演同性戀，今次經已是第2次演同性戀角色，據她所知沒有親吻鏡頭，她說：「今次角色有啲變態，我都好期待。」

剛從北京拍完戲返港一個月的白雲，跟老公一齊到場，老公全程在現場為她影相，當傳媒邀請白雲跟老公合照時，白雲非常抗拒讓老公上鏡。白雲結婚4年多，不時離港出外工作，問到老公肯放人？她說：「老公好支持我工作，我哋一齊，但唔使日日都一齊，我都要有我自己事業。」對於台灣女星「雞扒妹」鄭家純被性騷擾一事，同樣身材出眾的白雲自言12歲發育後便遇過不少被性騷擾及非禮的事，她說：「試過喺地鐵被人摸屁股，我即時轉身鬧佢同想捉住佢報警，跟住車門打開個男人跑走咗，屋企人就拉住我話唔好追。」她自言個性強，絕不會啞忍及認為這類人需要嚴懲。

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