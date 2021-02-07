馮盈盈（FYY）與醫生舊愛鍾文浩結束4年情後，舊愛與拍拖只有數月的「翻版徐子淇」黃潁妍閃婚，FYY在節目中談及嫁個有錢人時，直言擇偶不再要醫生，又指「閃婚實出事」，似暗寸前度，她同時強調靠自己工作不靠另一半，反駁一向指她釣金龜的傳言。

擔任嘉賓的堪輿學家麥玲玲，指律師職業最易找見客作為外出藉口，而固定工作的公務員、醫生等最穩陣。馮盈盈聞醫生二字隨即反應甚大，並掉下手上的道具大叫：「醫生，唔要呀﹗嗰啲咩on call 360喎！真係激到我！」主持之一的陸浩明（6號）取笑FYY可以找獸醫，會減少急診。而麥玲玲則解釋，其實見過很多醫生專注在診所工作搵錢，太太主要外出玩樂，是好丈夫人選。

麥玲玲又解釋，有錢人要求嫁入豪門的媳婦不拋頭露面工作的原因，FYY則反駁：「我真係接受唔到，如果同我差唔多年紀嘅人，而家嫁咗老公，決定辭職唔做，日日留喺屋企等老公放工同相夫教子，我真係接受唔到，佢有佢嘅諗法，我覺得太過浪費咗自己價值，呢個年代公一份婆一份，兩個一齊做嘢會好啲。就算嫁到個好老公可以養起你，生活唔使憂，但係轉頭有啲咩發生好難講，要確立自己價值，唔好畀佢覺得都係靠佢，隨手將我掟埋一邊。」麥玲玲立刻指出FYY這想法是未曾真正接觸有錢人，但同時認同FYY靠自己屬好事，二人都認為不工作活像廢人，會自覺不開心。

FYY在節目中請教麥玲玲：「我想問吓點樣可以令鍾意我嘅男人唔想同我結婚？點解對我有意思嘅人都好想同我訂終身。」麥玲玲指男人這話不可信。FYY說：「開頭我信晒太天真！」麥玲玲續說：「男人只係想表明自己認真，真係想結婚嘅係唔會講出嚟，會反覆思量。」麥玲玲又提到通常閃婚必然會出事，FYY認同說：「係，閃婚實出事。」

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