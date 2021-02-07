韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）2017年加入兩位成員全昭旻和楊世燦，不過全昭旻一直遭到網民攻擊，又留言咒她全家，令她大感困擾。而現年34歲的全昭旻去年與同齡男星吳東民傳出緋聞，當時全昭旻已火速否認戀情，不過昨日她在社交網上傳的照片，卻令網民好奇她是否墮入愛河。

引網民熱議

全昭旻上傳了一張小說的截圖，從中可見寫有「希望你的愛可以平安無事。因為我的愛也是安然無恙的。」 對此，網民及fans紛紛留言問全昭旻是否正在談戀愛，引起熱議。

造型遭批評

另外，《RM》將於今日播出最新的一集，於公開的預告照中，李光洙將會在節目中束起孖辮示人，但卻遭到其他成員的批評指不想看到他的造型，但光洙更搞笑表示：「我稍微嘗試了一下撒嬌，說實話，我完全沉醉在自己的魅力中。」令現場笑聲不絕，更稱光洙是女團BLACK PINK的Jennie，但光洙就指自己的造型靈感是來自《梨泰院Class》的金多美。

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