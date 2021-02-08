港台中新興的社交媒體Clubhouse近日成為三地人民新寵兒，該App以純聲音作為討論媒介，討論範圍相當廣闊，下至日常生活吹水交友，上至專業人士講行業前景，形形色色，討論話題甚至包括新疆集中營、六四事件，似乎有一片言論自由的幻像，不過Clubhouse今日已在大陸「陣亡」被禁，大陸人無法連接到聊天室。

Clubhouse註冊以邀請制，邀請碼亦被炒賣，但香港不少圈中人已陸續開設賬戶。對於Clubhouse在大陸被禁，早已投身新社交平台的盧覓雪向《蘋果》表示，趁香港現在仍有自由，要玩到盡：「呢個就係一國兩制最大分別，香港啲app都係自由咁玩，除非你係有港獨言論，否則玩邊一類社交媒體都冇問題。趁我哋仲有呢啲自由，玩多啲，玩多啲！玩多啲呀！」

盧覓雪透露Clubhouse在西方興起，自己比較早收到家人邀請可以加入Clubhouse，又講笑謂：「除咗Elon Musk（Tesla CEO 馬斯克）、Mark Zuckerberg（facebook CEO 朱克伯格）兩個創新科技巨擘都有玩，我比朱克伯格早開戶，走得更前！」她形容Clubhouse以純聲音交流，好適合自己：「開正我哋呢一瓣，死剩把口嘅。」

早前Clubhouse被指使用總部設於上海的科技公司「聲網」（Agora）的即時語音聊天技術，令人質疑有私隱洩露風險。翻查盧覓雪的Clubhouse賬戶，目前她有約6千follower，個人簡介上亦沒有留下任何資料，相對安全。

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