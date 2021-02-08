蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

超級碗丨The Weeknd半場演出橫跨整個球場 真名火速登上流行榜

45分鐘前
The Weeknd擔任今年超級碗半場表演嘉賓，演出不比天后輸蝕。

一年一度美國體壇盛事超級碗（Super Bowl）於香港時間今日舉行，由30歲男歌手The Weeknd擔任半場表演嘉賓。The Weeknd動用大量舞蹈員進行今次演出，範圍橫跨整個球場，場面相當浩大。

The Weeknd出場時在台上獻唱大熱歌曲《Starboy》，當他唱《Can’t Feel My Face》時，與縛着崩帶的舞蹈員走入佈滿鏡子的通道，之後再唱出多首作品，包括《I Feel It Coming》、《Save Your Tears》和 《Earned It》，最後走到球場草地上與全體舞蹈員表演新歌《Blinding Lights》，演出期間還大放煙花，極盡視聽享受。The Weeknd在演出後，網民隨即在Twitter紛紛留言激讚，他的原名Abel Tesfaye更登上熱門排行榜。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

The Weeknd超級碗
娛聞樂陪你走遍全球追星，即Like「娛果」FB 專頁！
BannerBanner