一年一度美國體壇盛事超級碗(Super Bowl)於香港時間今日舉行,由30歲男歌手The Weeknd擔任半場表演嘉賓。The Weeknd動用大量舞蹈員進行今次演出,範圍橫跨整個球場,場面相當浩大。

The Weeknd出場時在台上獻唱大熱歌曲《Starboy》,當他唱《Can’t Feel My Face》時,與縛着崩帶的舞蹈員走入佈滿鏡子的通道,之後再唱出多首作品,包括《I Feel It Coming》、《Save Your Tears》和 《Earned It》,最後走到球場草地上與全體舞蹈員表演新歌《Blinding Lights》,演出期間還大放煙花,極盡視聽享受。The Weeknd在演出後,網民隨即在Twitter紛紛留言激讚,他的原名Abel Tesfaye更登上熱門排行榜。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!