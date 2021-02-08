人氣韓劇《Penthouse》第二季將於19日開播，近日一眾主演都紛紛現身不同節目，為劇集造勢，當中憑劇上位的36歲男星朴恩碩，雖然日前接連爆出棄養寵物及涉嫌散佈虛假消息而被大學前輩A某起訴的爭議，但似乎未有影響朴恩碩的工作，他有份演出的綜藝節目《姜虎東的飯心》（音譯）將於今日播出新一集。

工作人員變明星

於率先公開的預告中，見到朴恩碩公開放棄美國永久居留權的原因。朴恩碩自細就跟家人移民美國，不過為了實現演戲的夢想而獨自回到韓國，他一開始是電影公司的工作人員，之後於電視劇中演小配角，至去年終憑《Penthouse》上位。

為夢想自斷後路

朴恩碩表示：「在同時演出電視劇和戲劇的第六年，因為反覆在首爾和不同地方移動的忙碌日程，迎來了低谷，好像成為了夢想的奴隸，當時為了叉電而休息，暫停一切獨自前往歐洲旅行。」而朴恩碩完成兩個月的旅行，回來的第一件事就是放棄美國永久居留權，他表示：「因為擁有永久居住權，會覺得如果工作不成功的話可以去美國，所以自己取消了Plan B。」

願做家庭「煮夫」

另外，於《Penthouse》中演金素妍前夫的尹鐘焄，亦將於第二季中再次現身。尹鐘焄日前演出節目《我家的熊孩子》，於昨日播出一集中透露，看劇本時已預感到《Penthouse》會成功，又表示：「我是最後一個被選中的，沒想到我會演出這部電視劇。」而目前獨自生活的他亦提到婚姻觀，表示：「我非常喜歡生活，如果結婚後妻子說想更加享受對外的生活，我會努力做家庭『煮夫』。理想型方面，希望對方有上進心、有自己想做的事情。」

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