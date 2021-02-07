誰不想脫貧？誰不向上流動？如果忠忠直直終需乞食，有時就要用其他不道德方法，隨時連人都要殺。巧合是，這類戲的主角通常是男人。

撰文：月巴氏

1994年《錦繡前程》人性抉擇

向來有型的哥哥，演一個貪錢格賤的角色，角色名叫林超榮。本來正職保險經紀，但被炒；偶然下，認識了身光頸靚的Winnie，又獲Winnie上司睇得起，終於得到了一個上流機會，但條件是要出賣老友……好好睇，好睇在哥哥的演繹，好睇在那種不灑狗血的人性抉擇。

1999年《心計》（The Talented Mr. Ripley）取而代之

個人原因，向來好憎麥迪文（Matt Damon 圖），但也不得不承認這齣戲很迷人，迷人的50年代意大利，迷人的姬妮芙柏露（Gwyneth Paltrow），還有迷人（而且髮線還未向後移）的祖迪羅（Jude Law），連麥迪文飾演的窮小子Tom Ripley也着迷，得不到對方？便成為對方。

2005年《迷失決勝分》（Match Point）不擇手段

大眾焦點通常只放在施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）那幾場情慾戲（ Yes，我都係），活地亞倫（Woody Allen）的焦點其實是說一個男子在倫敦向上爬的過程，因為情慾失控，差點壞了大事，但事實證明富貴真的險中求，還要講運氣。到最後，我們竟然羨慕這個不擇手段的幸運兒。

2008年《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）上天注定

比《白老虎》的Blaram幸運，Jamai有機會參加《百萬富翁》，而且由童年到成長所經歷的各種不幸，都在日後巧妙地為他提供了正確答案，一切恍如天注定。在丹尼波爾（Danny Boyle）處理下，窮鄉僻壤也變得很美，好似睇緊一齣不含毒品的印度版《迷幻列車》（Trainspotting）。