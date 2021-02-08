韓國收費台TV朝鮮製作的《婚詞離曲》在當地爆紅，每集劇情都掀起話題，而昨日播出的第6集，雖然劇情越來越激，但收視卻跌至上部的8.138%及下部的5.849%，香港劇迷可於Netflix上追看。當中昨日一集劇情亦十分出位，講到廣播節目製作人朴柱美的老爺離世，當她和老公李太坤趕到醫院時，朴柱美看到李太坤攬實繼母金甫娟的親密舉動後大感奇怪，昨日兩人更挑戰電視尺度，李太坤因擔心金甫娟，於是陪住對方沖涼，認真大膽。

手拖手似戀人

李太坤擔心金甫娟因喪夫而大受打擊，於是刻意抽時間陪伴對方，又為浸浴的她調節水溫，氣氛曖昧。而朴柱美看到丈夫對繼母過份關心，於是刻意提點，但李太坤卻指若果處理不好，金甫娟會因為太傷心而患上抑鬱症。同時李太坤又陪繼母去春川散心，兩人手拖手又自拍，十足十戀人一樣，令人好奇兩人的關係會如何發展。

成勛進退兩難

至於發現成勛出軌的李歌領強硬表示堅拒離婚，又說服到老爺和奶奶撐自己，令到成勛進退兩難。而下集預告李歌領突然吐血，未知成勛最終會否決定留在妻子身邊？

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