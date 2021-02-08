2018年港姐冠軍黃嘉雯的胞姐黃綺婷（Yuki）疑虐貓，被網民開post聲討，事緣Yuki疑不滿貓貓隨處便溺，將貓貓放入滾筒式洗衣機內懲罰，並拍片放上社交網，有網民踢爆Yuki的身份，就是黃嘉雯的胞姐。

片段中見到一隻貓貓瑟縮在洗衣機內，Yuki留言：「惡搞肥妹系列，果（嗰）日佢（屎屎emoji）喺我個箱」，跟着畫面見到她閂蓋兼開機，貓貓在洗衣機滾筒內被轉動，嚇到貓貓跳起想逃走，然而Yuki卻置之不理，直至約14秒後才停機，待打開洗衣機蓋後，貓貓立刻跳出逃生。網民狠批Yuki疑虐貓，行為變態，聲討要求捉拿。根據《防止殘酷對待動物條例》，最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。

有網民踢爆Yuki的身份，指她是前港姐黃嘉雯的胞姐，黃嘉雯曾在社交網上載合照，而黃嘉雯接受傳媒訪問，承認Yuki是家姐，的確有隻貓叫肥妹，對於家姐疑虐貓，黃嘉雯指自己不清楚事件，但聲稱家姐好錫小動物，認為家姐今次做法不對及處理不好，相信以後不會再發生。

對於網上流傳有人將貓放入洗衣機涉嫌虐蓄，本報正向警方查詢。愛護動物協會則表示，今早有收過電郵，但並未有提供詳細地址，未能跟進。呼籲市民如有詳細地址及確實資料，可報警或聯絡愛協24小時熱線27111000。愛協又指十分重視任何懷疑與虐待動物有關的案件，如有任何有關個案的詳情，請盡快報警求助，由於愛協並非執法機構，在此情況下只有在得到警方授權下方能上門跟進；一旦收到警方通知，會派員盡快前往了解。

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