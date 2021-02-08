23歲真人騷女星Kylie Jenner近年憑化妝品牌生意賺到盆滿缽滿，去年更勁賺5.9億美元（約港幣45.7億），成為年度最高收入名人冠軍。不過，原來Kylie從未幫過變性人老竇Caitlyn Jenner化妝，兩人日前終於打破父女隔膜，在鏡頭前公開為Caitlyn扮靚靚。

Kylie Jenner日前在YouTube頻道邀請71歲變性老竇Caitlyn接受化妝，宣傳其化妝品牌。Caitlyn於2015年正式出櫃成為跨性別人士，她表示從來沒有想過會有這一日：「我成為變性人時已經65歲，我當時需要湊大所有人，但最終能夠活出自己的生命。」Caitlyn變性多年，Kylie至今仍然叫她做「老竇」，Caitly對此表示：「有時這個社會太強硬，尤其是對於代名詞，每個人都有不同意見。我是你們的父親，直到你們死或者我死。」Kylie最後還大爆以前學化妝時得不到Caitlyn的支持，更曾經被Caitlyn喝止在YouTube看化妝片。

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