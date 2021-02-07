現年33歲的張預東（東東、原名張裕東）幾歲就加入娛樂圈，但童星路不能長久，攞完無綫10年長期服務金牌便離開。青春期的東東一度迷失方向，誤入歧途，幸得資深配音員May姐謝月美提攜加入配音界，「其實我細個都有幫迪士尼做配音，可能有啲天份，但呢行最緊要係勤力同專注。我又唔敢講自己好鍾意配音，唔想美化到好夢幻，但呢份工搵到錢，所以我做咗咁耐。」

最怕叫扮鄭子誠tone

東東曾聲演逾千個角色，包括有大家熟悉的動畫《反斗奇兵》聲演主角「安仔」、韓劇《來自星星的你》聲演「都敏俊」、卡通片《銀魂》聲演沖田總悟等等，他自言每位配音員都有一把屬於自己的獨特聲線：「成日俾人問你有幾多把聲呀，我聽得最多：『東東呀，錢就得咁多，你可唔可以扮到鄭子誠個tone呀？』我話冇得扮，你搵返鄭子誠啦！其實配音員得一把聲，但我哋可以運用唔同嘅語氣同聲調作出變化，好似演員咁，演員都係得一個樣，但靠化妝、服裝等，就塑造出好多唔同角色。」

斷斷續續在無綫工作22年，早前東東拍片宣佈裸辭，有感「一個人改變唔到TVB，TVB都改變不了我」決定外闖。「好多朋友話『恭喜你跳出comfort zone』，但真正comfort又點解要離開呢，好似朝早7點幾起身，你唔會想跳出被竇，但當一位女士嚟月經唔小心整污糟床單，咁就會即時想跳出去，因為嗰度唔係一個comfort嘅地方。」

賺過年薪近百萬

一個艱難決定，或許大家都意想不到一位資深配音員年薪可達百萬元，東東笑着說：「Chur到盡兩、三年啫，接近一百萬，但未到。其實嗰時我同做4份工冇分別，TVB正常工作，第二份喺幫TVB寫配音稿，一來搵錢，二來提升自己配音技巧，仲有廣告，同出面接啲production嘅工作，都辛苦㗎。」近年配音界走下坡，無綫又不斷裁員，他有點意興闌珊說：「大家合作開嘅同事冇晒，一啲管理層或行政嘅人，唔識製作就去干預製作，咁唔製作啦不如，搵返你哋控制到嘅人去製作。」他將TVB比喻成一間工廠，自己只是一粒細小的螺絲，但自覺即使是螺絲亦有選擇的權利。有沒有後悔裸辭？他堅定地說：「近兩年係搵少咗，但我又唔係好差（人工），所以都諗咗好耐，但後來諗通咗一樣嘢，唔係樣樣嘢同錢有關，有啲嘢你得到咗錢，但失去自己，一世都後悔。我已經後悔，我應該早啲走！」

沒有想過食回頭草？東東決絕說：「我諗有機會再做都未必會做（配音），走得就預咗重頭嚟過！我離開TVB係拋棄好高人工，好多嘅錢，但如果走返入去出面嘅配音行業，係主動去投入一個搵好少錢嘅行業，哈哈，其實出面配音好低人工。」東東不介意由低做起，想過揸的士、想過進修、想過做YouTuber，相信天無絕人之路。

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