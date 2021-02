一年一度的美國體壇盛事超級碗(Super Bowl)於香港時間今日舉行,由於今年受到武漢肺炎疫情影響,不少荷李活電影都被迫押後上映,就連預告片都遲遲未有推出。不過觀眾仍可在超級碗收看小量預告片和電影廣告頂癮,當中包括《F9狂野時速》(F9: The Fast Saga)、迪士尼動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)和劇集《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)等。去年已推出官方預告片的《F9狂野時速》特別為超級碗剪輯30秒廣告,收錄戲中精采賽車及驚險鏡頭。此外,印裔導演禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)亦為新恐怖片《Old》推出首支預告,禮切曾執導電影《思.裂》(Split)和《鬼眼》(The Sixth Sense)。

另外,圈中有不少藝人亦專程前往佛羅里達州的雷蒙詹姆斯體育場欣賞盛事,例如日前剛暗示分手的肥妹諧星莉寶韋遜(Rebel Wilson)和「籮霸」 珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)等,莉寶還與同場的《辣妹合唱團》(Pitch Perfect)拍檔Adam Devine合照,又大讚Adam是她在工作上喜愛的老公。

