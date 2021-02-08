楊張新悅（Nicola）今天於浸會大學出席「有機共融·糕for Love」記者會，宣佈成為有機大使。Nicola表示得知很多市場賣冒認有機菜，令她震驚，Nicola希望政府能多作打擊：「我覺得需要，不過而家資源喺抗疫度，佢哋打正牌話係有機，係無良商人。我唔係一個精明消費者，但都有少少擔心，畀多咗錢，覺得係呃上呃。」她又坦言雖然自己不算精明，但也希望買到新鮮有益的原材料，最近拿手的是煮洋蔥湯，而4位女兒則喜歡吃海鮮，但她卻擔心海洋污染，吃得太多重金屬或荷爾蒙影響女兒生長。

Nicola透露新年要忙創作新歌，她笑言闖樂壇已是20年前的事，她將會為今次活動單位製作一首新歌，作曲填詞兼主唱：「我話晒當年都係創作女歌手，係偶像派，今次我仲搵咗隊4人男子band，好興奮呀！因為從來都冇諗住再唱歌，今次有4個男仔幾開心呀，畀機會我識吓男仔。老公緊係畀，我哋係現代女仔，有自己思想，唔會畀人規限。」

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