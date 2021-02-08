朱千雪、湯洛雯（靚湯）、岑杏賢及蔣家旻被戲稱為「2Line黨」，日前她們擔任林盛斌（Bob）與麥玲玲主持的訪談節目《師父有請》訪問嘉賓，戲言不曾承認「2Line黨」的名字，而且已經由二線跌落三線，靚湯即反駁：「我哋私底下個群姐名叫『幸福公主』，除咗我哋仲有張嘉兒。」

今次訪談主題為「嫁得好」，朱千雪和岑杏賢先後跟醫生及金融才俊結婚，岑杏賢說：「起初同老公第一次見面係完全冇興趣，好唔鍾意佢，唔明點解朋友會介紹畀我認識，佢外表唔係我想要嘅類型。我好膚淺，本身就諗住索性搵番娛樂圈嘅人就算，直至遇到我老公之後，簡直係極品，感覺佢優點比我想像更加多。」靚湯即踢爆岑杏賢是她們之中最追求靚仔的一個。

朱千雪嫁給青梅竹馬的醫生，問她是否覺得自己老公靚仔 ？朱千雪呆足三秒才回應：「我覺得靚仔咪得囉！我入行8年冇人追過。」靚湯搶住答：「我知點解，如果有人主動問佢攞電話，佢會答人『你Send e-mail畀我』。」朱千雪解釋：「因為我覺得自己唔係好鍾意識好多人，呢個朋友圈舒服就圍繞住，咁我同而家老公細細個就認識，感覺好安全，同埋唔需要用好多時間去認識大家，咁多年遠距離戀愛我都好信佢，佢亦好信我。」

堪稱異性絕緣體的朱千雪直言有次和某男影合照，對方問她電話號碼想Whatsapp照片給她，卻遭冷回一句「我張相你Keep啦」便一口拒絕了，她更說：「就算拍劇男拍檔嘅電話都冇，唔需要，要聯絡會搵PA（助理編導），唔係冷漠，只係心態上覺得無需要，就算未正式拍拖前，我個人本身性格就係咁，所以同我老公傾偈好舒服，唔使好深入了解，又唔驚佢呃我。」

湯洛雯厭倦回應婚期 指馬國明未求婚

靚湯再踢爆朱千雪會堅拒拍劇有性感或Kiss戲，兼相當理智不會戲假情真，朱千雪坦言：「如果可以唔需要就最好唔好。有場戲安排我喺天台跌落去時，男主角要扯住我，扯爛件衫，見到露膊好性感咁。我唔係唔想性感，而係我又唔係瘦，做嚟都嘥氣啦！我就將裏面件背心同外面件背心縫埋，扯極都係見到少少膊頭，而且我又怕被人cap圖，話我手臂肥。」阿Bob驚訝朱千雪拒演性感和接吻戲，她笑說：「如果我有腹肌同40吋腿可能唔同講法。」

至於多次被外界催婚的靚湯坦言，喜歡的男人要像她爸爸般又乖又愛錫家庭，而父母性格就一凹一凸。問到男友馬國明是否達標？她說：「我鍾意講嘢，佢都會出聲話『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。」對於多次被催婚，她自言不會有壓力：「係問到有少少厭，有少少答到呆咗。次次都問，答咗唔係，我女仔嚟呀嘛！人哋都未求婚，咁我點答你啫？訂婚一定會講，大家唔使再問，一定公開。」

之前靚湯和馬明公開戀情用公仔表達，問她到時宣佈婚訊會也用公仔表達？靚湯笑說：「你唔好理啦！唔好褻瀆我兩隻公仔。」麥玲玲表示如果女星在娛樂圈上到一線超紅的話，就一定不會嫁得好，因為兩粒星是相沖，除非結婚後急流勇退，而四女的命盤所計，蔣家旻是最適合在娛樂圈發展，將來婚姻要嫁得遠，才能開花結果。

朱千雪否認退出：「我想做，家庭同事業要平衡，以前係事業以外就自己煲劇，而家係事業以外，老公想煲咩劇就一齊煲，工作上無分別。」岑杏賢稱自己會先尊重老公的意願，而靚湯稱婚後會繼續衝事業，但如果生育後就會希望自己全力照顧小朋友。」提到生小朋友，千雪說：「我好驚生BB係因為我怕肥，我未生已經被傳媒講到我起碼生咗3件咁，話我有咗5個月，傳聞真到連我自己都猶豫！」

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