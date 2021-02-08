韓國少女時代（少時）的30歲成員秀英和《機智醫生生活》的37歲男星鄭京浩，於2012年公開戀情，今年拍拖踏入第9個年頭，感情一直非常穩定，早前韓媒亦預測二人有望在今年結婚。

揀愛情及事業

秀英日前忙於拍攝劇集《奔跑愛情》，而劇集已於4日播畢，近日秀英就接受韓媒訪問談及終映心情，而且大方提及男友鄭京浩。秀英提到新劇講述年輕人的青春、愛情和生活，跟男星姜泰伍飾演情侶。被問到男友鄭京浩有何反應時，秀英表示：「最近經常有人問我，在工作和愛情中，我會選擇哪一個，我認為愛情和事業不是分開來考慮的，而是我人生的一部份，我認為在愛和工作中盡最大的努力，是我的使命和自豪。」

趁機讚男友放閃

秀英又提到鄭京浩：「在我看來，他是韓國擅長演出浪漫喜劇的前輩，能夠親切地成為經常可以問的人，是我擁有的祝福，事實上我問了很多問題，他給予了很多想法和幫助。」

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