現年47歲蒙嘉慧（YoYo）與老公鄭伊健於2013年在日本東京結婚，近年不時長期留在九州福岡市並於當地置業。最近有人爆料指YoYo已轉型做地產，投資七位數字在福岡開拓事業，着手籌備房地產公司「八方不動產株式会社」，還出示YoYo的工作卡片。昨日《蘋果》致電YoYo，她只透過短訊簡單回覆：「請多多支持！」默認全面攻日本地產巿場！

現年53歲鄭伊健於2013年在東京迎娶拍拖七年的蒙嘉慧，婚禮在東京著名古堡惠比壽花園廣場裏的高級法國餐廳舉行，有指兩夫婦曾協議不生小朋友，婚後的感情卻有增無減，經常孖住踩單車、行山、打羽毛球及打機，而且兩夫婦均十分喜歡日本，因香港人去日本不用簽證，每次可以居留90日，最近幾年兩人均每年會飛日本幾次，每次均逗留三個月，與已移居日本無異。

卡片證身份 投資百萬創業

之前早有報道指伊健夫婦一般只於工作才會回港，伊健更有計劃退休後長居日本。據悉，伊健與YoYo尤其喜歡九州福岡市的生活環境與節奏，早已在當地置業。去年2月，有《蘋果》讀者透過「爆相爆片」指，在福岡目擊YoYo和伊健在大濠公園附近踩單車，最近有人爆料指近年減產的YoYo更轉型，在福岡市開拓自己的事業，大約投資百萬港元，還出示YoYo的工作卡片，卡片上印有YoYo的日本全名及英文姓氏「Mung」。據知YoYo在一年多前已着手籌備房地產公司「八方不動產株式会社」，並在半年前正式開始營運，全程均以廣東話溝通，方便為有意在日本福岡投資或置業的香港人。

已開設專頁 分享物業資訊

《蘋果》更發現YoYo的房地產公司在社交平台facebook和MeWe分別開設專頁，指其公司屬日本國土交通省「全國宅地建物取引業保証協會」的會員，以及領有日本當地不動產牌照，而且在專頁上亦有分享當地的物業資訊，不但上載了YoYo跟一班同事的合照，網頁還開始擺放YoYo推銷福岡代購的開箱片及跟移居福岡朋友分享烏龍踩單車事的片段，可見她跟伊健不時被網友發現身在日本，並非單純為退休，而是準備另一個事業。

《蘋果》昨日聯絡上YoYo，問到她是否在日本開設公司、是否投資了七位數字及日後是否會減少幕前工作等問題，她透過短訊只回覆：「多謝你嘅關注，請多多支持！」看來默認了在日本發展地產事業。YoYo自2013年離開無綫後，翌年就轉投香港電視網絡，但因不獲政府發免費電視牌照，令她與林文龍合作的劇集《天網》即時煞停拍攝，回復自由身的YoYo，間中都會參演港台劇集，至2018年就接拍邵氏兄弟劇集《飛虎之雷霆極戰》。不過劇集上年播出後，有網友嘲YoYo走樣，更踩她飾演63歲林嘉華女兒，卻似情侶多過似父女。

其實不少藝人十分鍾情日本，所以會申請永久居留權，如梁朝偉、曾志偉等，有指在若以「高度人才」身份申請，積分表中有80分以上的話，只需在日本住夠一年便可申請永住權。香港亦有藝人在日本置業，陸浩明（6號）曾自爆多年前在大阪中心地區以約80萬港元購入一間獨立屋，用來投資及收租。蘇民峰就在北海道二世古擁有度假屋，每年冬季也飛去滑雪。