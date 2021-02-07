活喺大時代嘅漩渦，活喺瘟疫蔓延嘅時侯，轟轟烈烈嘅愛情沉重得令人吃不消，我哋同幸福嘅距離永遠都只係一步之遙，但係呢一步嘅距離就好似瘟疫一樣反反覆覆，時好時壞見唔到終點。所以我哋都開始追求「小確幸」。「小確幸」一詞源於村上春樹嘅隨筆文集《蘭格漢斯島的午後》，「小確幸」嘅意思係生活中微小但確切嘅幸福。情人節將至，無論你有冇情人都好，果燃台都為你準備咗一份小禮禮物：《咖啡館的那些小事》系列，3個關於愛情嘅小故事，3段發生喺咖啡館嘅小時光。每段6分鐘，當你覺得自己有小小不幸嘅時候，睇一睇，然後感受一下嗰種微小而確切嘅幸福。

狐狸小姐－獻給所有曾為愛情奮不顧身的你，所有的狐狸小姐。

「嗰日好大雨，我望住玻璃窗，我見到落雨嘅加州，我突然好想知道另一個加州係咪好好陽光。」重慶森林嘅經典對白。狐狸小姐係一個經常光顧咖啡館嘅神秘少女，每一次佢都會問店員：「而家幾多點？」所以店員都叫佢狐狸小姐。狐狸小姐經常畀人一種陰天嘅蒼白感而且冇時間觀念，原因係佢嘅陽光喺比香港慢咗15個鐘頭嘅加州。

背結他的人－送給所有，在途中的人。

佢叫阿逸，佢有一支結他，同一個夢想。每個星期五、六佢都會喺咖啡館獻唱，佢嘅夢想唔係咖啡館而係紅館。但係無論佢唱得幾好、幾落力都冇人有反應，因為個場根本冇人。你會話，而家連Eason都係咁啦。欸，故事發生嗰陣都仲未有武漢肺炎呢。阿逸唔係唱得唔好，只係佢唔明紅嘅唔一定要唱得好，唱得好又唔一定會紅嘅呢個事實。唔知你對上一次放棄夢想係幾時呢？又會唔會有個紅顏知己嚟叫你唔好放棄呢？

BFF－獻給所有又愛又恨的BFF。

Best Friend Forever，以前叫手帕交、孖公仔、枕邊友、閨密。通常形容女生。BFF呢種生物會無所不談，行街、shopping、旅遊、月經甚至對方嘅情人。佢哋會因為太熟絡而口不擇言，會因為太坦率而唔小心踩到對方嘅地雷，佢哋會嗌交，會反目，會冷戰，然後發現唔可以冇咗大家。呢一日淇淇（陳漢娜飾）同蔓莎（張蔓莎飾）嗌咗場大交，就喺轉角嗰間咖啡館。

《咖啡館的那些小事》Cafe Around The Corner，與咖啡無關，亦冇轟轟烈烈嘅愛情，只有3款唔同口味嘅小確幸，都係一啲雞毛蒜皮嘅日常小事，但係呢啲小事，可能都係某個人回憶裏面最重要嘅事，某個人生活中微小但確切嘅幸福。《咖啡館的那些小事》系列，《狐狸小姐》，《背結他的人》，《BFF》，果燃台現已上架。不如就去轉角嗰間咖啡館點杯精品咖啡嘆住嚟睇，順便救救瘟疫政治下就嚟死得嘅小店。

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