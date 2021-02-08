為了促進黃色經濟圈，曾拍網劇《向西聞記》的陳意嵐，除了不停為手足發聲，去年她聖誕更開始在尖沙嘴一個商場大搞黃色巿集，斷斷續續到農曆新年。不過上月底遭5名警員突擊指疑違限聚令，幸好只調查未有發出檢控告票。

陳意嵐本月6日到14日大搞「和你宵」，她表示慶幸連日未再有警員突擊，昨日更在FB貼出曾絕食撐手足的陳伯和被林夕點名稱讚的網絡歌手晴天林到巿集撐場照片，他們都守規矩全程戴上口罩。陳意嵐今日接受《蘋果》訪問時說：「暫時未再有警員嚟，touch wood，希望未來幾日順利。都唔擔心得咁多，反而身邊啲人就擔心啲。因為正當生意守法，如果要搞就係正常以外嘅嘢，都無準則無得驚。」李綺雯昨日和今日也去其中一攤檔幫手助銷。

陳意嵐在陳伯撐場後答謝：「謝謝百厭嘅陳伯，上個月嚟完，又帶朋友再嚟，大家都好開心同佢集郵。」她又感謝晴天林出現打氣。陳意嵐留言堅持「開得一日得一日」，陳意嵐透露日前與做法律助理時跟的大狀吃飯，大狀給她打氣說：「『正常程序的話，你能力應付不會有問題，但現在確是沒有可以準備的了.......』感受到一個大狀，不再相信有法治和公義的擔心。」她指市集會否再次舉行，要再考慮。

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