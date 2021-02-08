𡃁模姚琰欣（Bonnie）日前在Facebook出帖文，寫着「本人因生活所迫，趁過年拼賺錢，擴大營業承攬以下服務」，服務範圍列出有18項之多，包括：貼揮春、打掃、陪看電影、陪聊天、陪喝酒、陪拜年、陪見爸媽等，每項各有不同的價錢，最平200元，最貴2000元，陪喝酒每小時收1000元，陪見家長收費2000元，更標明事後若感到壓力要多收5000元，陪拜年都是收2000元，利是就五五分賬。如客人先付訂金，可享9折優惠，有網民留言表示有興趣。

不過，之後姚琰欣在社交平台更新狀態，表示之前的帖文不是認真：「大家唔好咁認真，我冇咁好心機打嗰篇嘢，篇嘢我都係見人po ~ 我開玩笑po吓，我有咁好心機打字不如尊（專）心做下直播，大家唔洗（使）擔心，我還沒財困。」自知玩出禍就變得驚青，其後她再貼公仔圖：「你失眠不是很正常嗎？又沒有賺到錢，又沒有男朋友，能睡着才怪。」她揶揄：「分享呢個會唔會上新聞？好驚。」

姚琰欣接受《蘋果》電話訪問否認做另類生意賺錢：「我見朋友Po我又玩吓啫，Delete咗啦﹗唔係真㗎，平時我成日都講笑，大部份我嘅FB朋友都知我成日講笑，估唔到有人當真。我嘅經濟情況未到咁差，都唔會咁大膽，上面出嘅嘢我都做唔到，我唔識打掃㗎﹗最多只可以貼揮春。唔敢再玩啦！好彩屋企人睇唔到。」她表示幸好沒有人認真相信而問價：「冇人問，個個都知唔係真，白痴先當真。」

姚琰欣曾推出寫真集，拍過電影《一路向西》，參與ViuTV節目《對不起 標籤你》、《我說過要你快樂》。現時疫情下，未能如願再推出寫真集，主力網上做直播，自言收入本月約有5位數字，暫時仍可以維生：「收入都幾可觀，一個月收5位數字，但唔穩定嘅。都夠使，而家都冇乜地方要去，直播有時又會有贊助。」早前有電影斟洽，但因為要她全裸拍攝，最終未傾片酬已拒絕，她指自己三點不露，這套戲已過自己性感底線。

玩直播了一段時間後，姚琰欣儲到一班支持者，她表示曾在一個平台直播儲到9萬多粉絲：「我見有啲人好勤力開Live，會做8個鐘，我都只係開2-3個鐘。」因經常性感打扮，間中都會遇到粉絲性騷擾：「初時唔識，隨便畀人㩒上嚟睇，而家就醍咗，所以再冇呢啲情況。」

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