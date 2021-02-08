韓國殿堂級、韓片《詩》的76歲女星尹靜姬一直與家人定居巴黎，不過日前卻驚爆患了老人痴呆症多時，但卻慘遭家人遺棄，事件引起韓國網民廣泛關注，及後尹靜姬的著名鋼琴家老公白建宇即時發聲明否認，強調尹靜姬在巴黎得到悉心照顧。

擬開記招

而與尹靜姬及白建宇認識23年的朋友亦代為闢謠，今日韓媒報道，尹靜姬的好友力撐白建宇，指網上有人主張尹靜姬遭家人棄養是完全沒有事實根據，表示：「尹靜姬一直與白建宇和女兒生活在一起，尹靜姬女兒為了可以好好地照顧母親更在旁邊買了一間屋。」同時好友又透露白建宇有向她展示女兒的新居，亦都有分享日常生活照、家人聚餐照片等，去年聖誕節亦有傳片段給她。該名好友表示片段中可見已屆76歲的尹靜姬因為沒有染髮關係而顯得滿頭白髮，同時又透露白建宇現時雖然忙於在海外演奏，但為免事件在韓國越炒越熱，他有意開記者會澄清事件。據了解白建宇將於本月11日回韓國，結束自我隔離後，就會從26日開始在韓國進行演出，目前未知他是否確定舉行記者會。

涉及家庭糾紛

尹靜姬好友表示今次爆出爭議估計與他們的家庭糾紛有關，原來尹靜姬於前年5月到巴黎後，尹靜姬的兄弟姐妹想以監護人身份及金錢問題和白建宇及其女友打官司，去年11月巴黎高等法院已判決白建宇方面勝訴。

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