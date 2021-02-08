一年一度美國體壇盛事超級碗（Super Bowl）於香港時間今日舉行，除了最矚目的半場演出外，各大品牌亦趁機邀請巨星拍廣告在節目期間播放，以博取收視。

有美國汽車品牌就邀請荷李活型男添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）扮成1990年電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）中，主角尊尼狄普（Johnny Depp）飾演經典角色愛德華的兒子Edgar。添麥菲在廣告中與愛德華同樣擁有一對剪刀手，但卻因為怪手而令他的生活帶來不便，最後Edgar得到母親贈送汽車，終於令他重現笑容。而扮演Edgar母親的正是《幻》片女主角雲露娜維達（Winona Ryder），加上添麥菲曾經與尊尼的囡囡Lily-Rose Depp拍拖，令廣告話題性十足。雲露娜受訪時還大讚「囝囝」有才華又可愛。

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