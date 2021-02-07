花無百日紅，娛樂圈沒有安全感，不少藝人都會中途轉行，最常見是因人脈便利轉去做保險業務，但以下藝人則挑戰完全跟本職無關的行業。

麥明詩 任商業顧問

十優女狀元、劍橋法律系畢業，前年底缺席台慶後即公佈淡出娛樂圈，與TVB轉簽一年一騷的合約，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）香港辦事處任商業顧問，上年播映的《殺手》是其告別作。

朱千雪 刑事大律師

本為無綫當家花旦，2016年毅然淡出，以四年時間完成城市大學法律系博士學位。上年6月開始於金鐘一家著名律師行實習後為大律師，主要負責民事及刑事訴訟，近年除在《降魔的2.0》客串一幕外，絕迹幕前。

伍偉樂 揸巴士養家

十八歲加入亞視，有亞視霆鋒之稱的伍偉樂，在亞視工作十多年做到2016年「熄機」，育有四名子女的他為養家做過郵局兼職、推廣汽水販賣機和售貨員等，近年終於放棄演藝夢，加入巴士公司成為全職巴士車長。

蕭潤邦 生煎包王子

Model出身、曾經是組合Bliss成員的蕭潤邦（Oscar），因到上海從事模特兒工作經常以生煎包醫肚，索性拜師學藝。經過兩三年磨練，2010年回港轉行開店賣包，現時港九新界都有分店，被譽為生煎包王子。

KB 北海道開吧

音樂人及ViuTV主持李健宏（KB）於2017年在北海道二世古開設紋身酒吧，配合滑雪季節，每年只開約四個月，因酒吧離旺區大約10分鐘路程，開業初生意麻麻，其後有不少香港藝人去捧場，包括陳奕迅、周秀娜等。