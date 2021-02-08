名牌聯乘已經去到不同界別層面，化妝品牌向來多跨界合作，找藝術家、設計師、動漫人物等創作新包裝。韓國龍頭化妝護膚品集團Amorepacific，早前就宣佈夥拍潮牌Off-White ，推出限量版「Protection Box」，結合護膚品和時尚單品。潮盒＋skin care的組合，用上Off-White招牌Logo及圖案做成有肩帶、可外帶的的美容盒。內裡除了有Off-White口罩與口罩掛繩，美妝品則附有Amorepacific的氣墊粉底、潤唇膏及護膚面膜等，作為Off-White第一次和韓國品牌合作，聯乘亦大玩限量抽籤形式，和潮物、潮鞋一樣，只供網上抽籤，中籤者會會有以韓國傳統棋盤遊戲「柶戲」為基礎的 Off-White版本，未知可會又變成炒價潮物。

口罩在過去一年無可奈何下成為必需品，也帶動時尚口罩的產生。Louis Vuitton的布口罩貫徹其高級奢侈品風範，在一眾品牌中討論度及價格都高企。近日剛發布的男裝2021初春系列新作，以七色粉彩monogram為主題的系列，口罩繼續緊貼新款換季。

Amorepacific和潮牌Off-White 聯乘推出美容潮盒，約價＄1,355

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