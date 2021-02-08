薛家燕、林盛斌（Bob）、麥玲玲、馮盈盈、張秀文、衛志豪等，今日出席TVB節目拜神儀式，對於TVB一名男見習編劇初步確診武漢肺炎，家燕姐一聽到即O嘴，拿着消毒噴霧一臉愕然，家燕姐稱自己這幾天忙於錄節目，未有到公司寫字樓，就算在家中防疫意識也絕不鬆懈，一家人食飯會用公筷，今年農曆年亦改用電話或視像向長輩拜年，而馮盈盈指自己差不多每日做快速測試，確保自己及家人健康。

講到她早前疑似在《#後生仔傾吓偈》節目，寸醫生舊愛鍾文浩（Martin）閃婚，回復單身的馮盈盈稱沒這個意思，當刻言論僅是節目效果，她祝福舊愛Martin跟老婆甜蜜恩愛、年生貴子。

好友兼「媒人王」Bob在旁即拍心口，要幫馮盈盈物色對象，叫馮盈盈別擔心，馮盈盈笑言不抗拒阿Bob這種外形的對象：「好特別！我鍾意非主流。」

Bob指每年農曆新年大概要用6至7萬元封利是，講到玄學家鼓勵Bob再添丁，令財運更旺，Bob坦言目前四個小朋友已足夠：「呢個問題我同老婆都講過，佢話賺咁多錢做咩，生4個小朋友已經好多啦，唔可能再生，因為佢年紀都唔細，差唔多已經40歲，其實而家四個，我覺得好足夠啦！」

此外，Bob甜笑稱今年年初三是情人節，所以會抽時間陪老婆，他說：「我同佢已經係老夫老妻，上年12月，我哋結婚13周年，就紋咗一個好似戒指一樣嘅紋身，係我同老婆嘅一個愛的承諾。」

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