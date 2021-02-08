韓國男神宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》已於大前日在Netflix上架，雖然網民反應兩極，又指海報涉抄《銀河守護隊》，不過電影已成功打入Netflix香港排行榜的頭三甲，力證其人氣。
漫畫版公開更多內容
而《勝利號》早於上架前已跟漫畫家「洪作家」合作，於去年5月推出《勝利號》的漫畫版。漫畫一開始描繪了主角泰浩（宋仲基飾）身為UTS王牌隊員的生活，因此被視為是電影《勝利號》的前傳。隨住《勝利號》上架，漫畫版亦引起關注，漫畫《勝利號IP Universe》將於今日在日本、印尼、北美、法國等地由第1集開始連載，而韓國方面就公開第20集之後的內容。據知漫畫版之後可能於台灣、泰國等地上架，而韓國國內目前漫畫版的點擊率已達到550萬。
《Vincenzo》本月開播
而宋仲基另一新劇《Vincenzo》將於20日接檔《哲仁王后》在tvN收費台播出，今日劇組就公開宋仲基新劇照。劇中宋仲基演冷酷律師，他穿上西裝現身小區，而區內洗衣店老闆、廚師等人都用警惕的眼神望向宋仲基，不過宋仲基就表現自信，令人好奇他的計劃。
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