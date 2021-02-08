趙慧珊（Aka）今晚在觀塘出席活動，分享讓座訊息，她指有次讓座給長者，卻遭對方拒絕：「我見佢面有難色，feel到佢諗『乜我真係咁老咩？』所以我哋讓位都要小心啲，但見到有需要嘅人係要讓。」身為公眾人物的Aka，亦擔心被網上公審，她續說：「有次我因為經痛，都唔夠膽坐，我驚要解釋好多，盡量忍，亦都驚有需要嘅人冇得坐。」

下周一（15日）是Aka的34歲生日，她表示同事已為她預祝，而正日當天將因武漢肺炎疫情仍未消退而留在家中，她說：「冇人約，好彩我有隻狗，同單身狗過。」問到生日願望，Aka笑言希望有好姻緣，多工作，疫情快點過去，大家都健康。

農曆新年將至，Aka笑指不擔心被家人催拍拖：「好彩我阿妹結咗婚，又會計劃生小朋友，所以佢幫我擋咗兩嘢，我好多謝佢，等佢擋多幾嘢，生多兩個先啦！而且我啲親戚喺澳門，都冇得返去拜年，所以親戚冇機會問我結婚未，又再擋多一嘢。」

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