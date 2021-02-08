最近執導電影《糖街製片廠》的著名攝影師劉翁，其太太柳瑩去年3月為他誕下女兒劉一言，本身已育有3歲半兒子劉晴，以及13歲繼女洛宜，一家五口樂也融融。不過近日柳瑩在社交網發文，內容指其前夫跟現任太太方小姐，經常在社交網開假賬戶查探她，甚至利用女兒而騷擾她，又指對方發脾氣鬧女兒，她連出幾個post望對方放下，重過新生活。

柳瑩日前在facebook留言寫︰「已經分手八年，我的ex及佢妻子仲用假名開假戶口，經常偷看我的社交媒體說甚麼做甚麼，這樣做對你們的人生究竟有甚麼意義？」據了解，柳瑩與劉翁結婚前，曾有一段婚姻，而她跟前夫育有女兒洛宜，兩人離婚後，洛宜跟隨媽媽生活。

柳瑩在發文中提到跟前夫分開已8年，她指前夫及現任太太方小姐仍透過社交媒體去了解她的生活，她更指甚至利用女兒去騷擾她，她發文指兩人除了騷擾女兒，亦騷擾自己，叫對方放下︰「希望你們兩位已經過咗八年快點放下我，專心過你的人生吧！」出完帖文後，柳瑩再發文指女兒被對方質問，她不滿對方在其女兒身上發脾氣。她指前夫現任妻子方小姐年約46歲，並非之前有傳的TVB女主播方詩揚，她望認識前夫或方小姐的朋友，好好勸對方放下，她也願意為對方唸佛，希望幫助到對方︰「不再執迷不悔，苦苦纏繞我。」

對於前夫及妻子的騷擾，柳瑩今日回覆《蘋果》說︰「大家好，我估唔到我自己喺facebook寫嘅家事，引起你哋關注，多謝關心。」她指前夫的現任妻子是圈外人，是名普通家庭主婦，並非之前揣測的圈內人，她更說︰「facebook講完嘅嘢facebook散，多謝大家關心。」

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