周潤發因疫情關係，由去年至今一直處於休息狀態，這段期間不用開工，他天天晨早約朋友上山緩跑， 然後與行山之友一起遍尋地道美食，今日他的行山之友是79歲的資深藝人盧海鵬，兩人行山後到大埔街市食早餐，十分貼地，其間被《蘋果》讀者野生捕獲。

據讀者表示，今早在大埔街市見到發哥和鵬哥食早餐，並提供了一張圖片，相中的發哥貫徹一身黑look，cap帽下見到頭髮變灰白，雖然增添滄桑味，但給人感覺更親切。近年鵬哥也是處於半退休狀態，自2018年底做過通波仔手術後，為了調理身體，鵬哥的工作減了不少，本來有劇找他拍也暫時停接，電影演出也越來越少。鵬哥自己也說過現在是「半退休」，有工開就復出，因為他還有戲癮，故不會宣佈退休，只是不可以太大動作。

發哥也知道鵬哥的身體狀況，所以想強化對方的身體，主動邀約鵬哥一起去行山，近日發哥不時大清早就開車去接鵬哥一起上山做運動，今日他倆做完運動就一起在大埔街市食早餐，兩人好守規矩遵守二人一枱限聚令，而街坊也沒有打擾他們進膳；兩人在茶檔悠閒地醫肚。由於限聚令關係，發哥不可以像以前般，約同10幾位影壇中人一起去晨跑，所以這個限聚令對發哥也造成不便，之前發哥便曾公開批評政府的防疫措施做得很差。

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