2020老鼠年可謂多災多難，世紀疫情令全球陷入困境，鼠年將過牛年將至，究竟新一年邊個生肖會鴻運當頭？邊個生肖否極泰來？邊個生肖犯太歲沖太歲要多加注意？堪輿學家麥玲玲師傅將會一連12集，為大家預測牛年12生肖運勢。

2021踏入牛年，生肖牛的朋友重回本命年，亦即犯太歲之年。雖然是犯太歲，但玲玲師傅表示可以用傳統大喜事沖喜，就可以逢凶化吉。

「屬牛嘅朋友嚟到牛年就係犯本命年，犯本命年即係犯太歲嘅一種。所謂『一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍。』犯太歲嘅年份最好以傳統嘅大喜事作為沖喜，結婚、添丁、買樓都係唔錯嘅選擇，但要結婚嘅朋友就要諗清楚，因為當中嘅過程可能都會有啲拗撬，反而會一波三折，所以今年記得包容同忍讓。今年有『華蓋』星，『華蓋』本身係代表藝術才華嘅星，同埋『歲駕』星都會對事業有幫肋，尤其是如果你係做一啲同靈感創作有關嘅嘢，今年就相當唔錯。要小心嘅係身體健康方面，因為今年有『劍鋒』星，『劍鋒』係代表容易受金屬傷，所以我唔建議今年做任何比較危險嘅戶外活動喇，過咗年之後捐吓血、洗吓牙係唔錯嘅選擇，最好就戴一個鼠型飾物，就自然平平安安。」

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