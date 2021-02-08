蔡思貝事業漸見起飛，更榮升視后，前日是她的30歲生日，她在社交平台連日來都有帖文，慶祝拿蛋糕，開心得笑逐顏開。雖然她入行以來緋聞不絕，繼她把胡鴻鈞降呢做朋友後，早前更驚爆做三奶，搶了羅彩玲的有米男友；但近日慶祝生日有朋友陪行山，今日她再出帖文，則見她熱熱鬧鬧地跟圈中一班好姊妹慶祝，首2張相有何雁詩、陳嘉寶、吳嘉熙和賴慰玲，第3張相則眾人加上陳瀅在旁，熱鬧非常。

早前蔡思貝跟這幾位女藝人組成女團，更認真得改名為「SIXTERS」，她們感情要好，何韻詩結婚時，她們又一起當姊妹，所以蔡思貝特別感恩有這班老友，她寫道：「麻木的時候，她們會觸碰我，低頭的時候，她們會令我抬起頭來，懊惱的時候，她們會不厭其煩的指導我，儘管有時 我也會冥頑不靈，刺史雖有言，不聞不知也。但，有人為你不問回報付出，為你擔憂，為你絞盡腦汁。是，非常實在、非常幸福的，謝謝您們。」她更刻意落tag「多謝陳瀅專登飛返嚟」，其實第3張是合成照，陳瀅因身在加拿大未能回港參加聚會，但好友刻意加工合照，不想五缺一。陳瀅則留言笑指現時再飛返加拿大。

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