楊淇、「嫩版小環」Emily Lau及梁曉豐（Anjo）今日在屯門為網上頻道節目拍攝情人節特輯，3人一齊整蛋糕及分享感情事。楊淇表示，自己從來未做過蛋糕，今日屬人生第一次，會趁機學習。現年36歲的楊淇透露，現在有一位圈外男友，感情穩定但暫時未有結婚計劃，她說：「結婚係要講緣份，亦都未見過家長，屋企人好少過問我感情事，自己係佛系，等需要見時先見，男友亦都冇計劃，自己都想結婚，亦鍾意小朋友，但現時冇諗過生，結咗婚後先再作打算。」

恰巧Emily Lau亦有一個拍拖多年的外籍男友，而且拍拖多年亦從未見過家長，她笑言：「今個新年會帶男友同父母見面，自己都好緊張，因為爸媽唔識英文，驚佢哋溝通唔到，冇嘢講好尷尬。」

此外，楊淇分享她曾與梁曉豐一同到馬來西亞進行拍攝工作，遇上靈異事件，楊淇指有一晚在酒店房間感覺異常，又有飛蛾在房間，嚇得她即刻向經理人求救。

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