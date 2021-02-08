ViuTV安排6位「世界級港女」貝依霖（Chantale）、馬俊怡（Rose Ma）、伍詠詩、王頌茵（Kathy仔）、陳婉婷（Hebe）及邱晴參加的真人騷節目《家務戰場》，今晚進入第2周，繼首周經常見到6女雞手鴨腳處理家務後，今集節目組玩真小強，更嚇喊Hebe及邱晴！

承上星期節目，眾女被考改衫，今集揭曉結果，但她們的「創意」令負責評分的專業設計師Jeff目瞪口呆，邱晴穿上自己縫製校裙後自稱似公主「let it 糕」，白長襪更當手套戴。Jeff幾欣賞2人創意：「直頭變咗另一個款，幾得意，又自然。」不過就質疑將白襪變作手套有種恐怖爬出來感覺。Rose Ma和貝依霖的劣級創作難以過關，感覺不倫不類成為落敗一組，Rose Ma不忿：「唔係要創意咩？」最終2人被罰在石春路上一邊唱歌及跳20次，貝依霖玩得非常投入碌晒地，Rose Ma表現痛苦跳唔郁。

今集節目「重頭戲」在後半部，節目組要6女伸手進一個不知放了甚麼的箱子抽簽，決定下一環節的組合及挑戰項目，惟箱中放有真假曱甴、假老鼠等道具混合一起，起初都只是普通的尖叫，Chantale抽中假老鼠更隨手掟走，但後來到邱晴時，已經未抽先喊，她稱：「真係接受唔到，唔係真嘅都好驚，搞唔掂。」在其身旁的Kathy仔立即抱抱安慰，冷靜過後邱晴繼續任務，鏡頭前見到有曱甴爬行到她手上亦沒有感覺。

不過，當6女抽完道具後，主持人小占等人「揭曉」箱中真身時，6女嚇到邊尖叫邊雞飛狗走，連「膽生毛」的Chantale都嚇到面有難色，後退幾步。想不到Hebe原來太怕，躲在廚房喊，後來在鏡頭前拍感受時，仍忍不住激動爆喊，但卻邊喊邊說絕不會退縮，Rose Ma見狀在旁安慰；Kathy仔就笑住口話完全崩潰。

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