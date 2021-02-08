54歲台灣導演鈕承澤（豆導）2018年被控性侵劇組一名女性工作人員，被法院依強制性交罪判囚4年，目前案件上訴最高法院中。性侵官司纏身的鈕承澤身邊卻不愁沒女伴，台灣《蘋果新聞網》上周五發現他和一名長髮女子一齊買過年裝飾品，其間兩人表現親暱。

台灣《蘋果》事後向疑似有新歡的鈕承澤查詢，但未獲回覆。據其身邊友人透露，長髮女是鈕承澤的多年同事，在他執導的電影《艋舺》跟《愛》均擔任副導，而跟鈕承澤相識廿多年的好友李烈接受訪問時，她卻說並不認識該名長髮女，最近也沒跟鈕承澤聯絡。

當日髮色灰白的鈕承澤一身運動打扮現身台北街頭，身材略顯發福肚腩凸凸，長髮女也是穿着緊身運動服裝，兩人一路上有說有笑，鈕承澤講到興高采烈時動作超大，不時輕觸長髮女的手臂，而長髮女亦不避忌和鈕承澤有身體接觸，講得興起時還順勢捉實他的手臂，身體微靠在對方身上，顯見交情甚好。

兩人經過一間賣揮春的裝飾店時，鈕承澤即拉女伴入內買了一些年貨，繼而又到雜貨店買了些瓶罐，購物後再走到附近街舖買飲品，鈕承澤隨手接過對方喝過的飲品喝了幾口，而沿途有不少人認出沒戴口罩的鈕承澤，也不免討論起性侵案件，不過鈕承澤不以為意，繼續和長髮女漫步台北街頭，在年貨大街一帶度過悠閒下午。

至於性侵案的最新進度，本月4日法院又傳訊鈕承澤，因他的限制出境期限到本月14日屆滿，法官問他有沒有意見？他委托律師回答表示，限制出境、出海是為保證到庭，他在檢方偵查、法院審理都有遵期到庭，事業、財產及親人都在台灣，本身又是知名導演，一舉一動受到關注，應沒有限制出境、出海必要，而法庭將於稍後作出裁決。

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