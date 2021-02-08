謝寧和葉家寶今日在牛頭角出席「笑口組新春Online音樂分享會」，節目將於大年初一播出，希望向全球華人送上祝福，謝寧祝福大家健康平安。農曆新年將至，謝寧表示會為節目炮製賀年菜式：「我哋有義賣海味，所以我利用海味煮九大簋，乜都有，真係包羅萬有，冬菇、海參、鮑魚，今日就煮金蠔，屋企嗰啲都係我煮，已經開始發定冬菇。」

提到曲奇生意，謝寧透露亦受到武漢肺炎疫情影響：「新年嘅生意正常，香港人繼續支持我，但因為冇遊客，係爭少少，不過唔緊要，呢啲係過渡期，生意額比以前下跌3分1，其實商場業主唔夠同行。」

謝寧又指，位於機場的曲奇餅店，因應疫情已暫時關閉大半年，所以要將員工派駐其他分店：「我哋好少裁員，人手OK，但有幾個員工流失，我每日都會祈禱，為公司、為員工，佢哋係最重要，佢哋健康，成間公司都會健康，如果佢哋有咩事，成間公司都好大影響。」

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