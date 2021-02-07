90年代《閃電傳真機》的精靈童星「東東」張裕東（現改名張預東），鏡頭前是永遠的開心果，但鏡頭後的童星生活，原來過得一點也不快樂。「唔知點解，好多人覺得童星就係有錢仔，其實我剛走（離開無綫），有啲朋友都話『你唔怕㗎啦你』，我都唔知點解我唔怕，好似覺得我發咗達咁。」

東東是名副其實的「屋邨仔」，自幼家庭環境複雜，日前重返成長地方，用熟悉的聲音導航，彷彿稚氣未脫：「呢度係小西灣邨，我長大嘅地方，小西灣分上邨同下邨，我就巴閉嘞，上邨下邨都住過，點解呢？因為以前細個欠人錢，被迫要搬屋，所以住過兩間公屋。」東東沒有開口說出「欠錢人」是誰，心中顯然仍有一根刺，「媽咪一個人湊大我同家姐，屋企人爭人錢，後來離晒婚，某程度上有經濟負擔，呢件事（童星）都幫到屋企。但之後自己曳，家姐乖，湊我好辛苦，所以童年日子唔係過得好舒服。」

5、6歲入行做童星亦有段故，「當年高班升小一暑假，扭計要媽咪帶我去電視台玩遊戲。媽咪買咗份《TVB周刊》，幫我同家姐梅花間竹咁填晒全版報名表格，咁橋嗰一期唔係玩遊戲，而係走入大染江招考小演員，咁啱寫咗我自己。」東東由一千幾百位小朋友中脫穎而出，之後加入《閃電傳真機》做小主持，由於夠醒目又口齒伶俐，當年拍劇、拍電影以外，還以「東東大師」之名出碟及客串主持電台節目，非常忙碌。

感激肥姐後台鼓勵

當年東東大師和陳奕迅合唱的《Bala Bala Bu》更成為1997年度兒歌金曲頒獎典禮十大金曲之一，他緬懷過去亦表現得很雀躍：「嗰時兒歌好多人聽㗎，觀眾同表演者都好期待個頒獎禮，唱live又載歌載舞，仲有好多明星，張學友、郭富城、Twins、陳奕迅……，嗰時玩兒歌真係正。」不過，令東東最難忘，並不是一班紅星出場，而是已故藝人沈殿霞，東東說：「其實以前上台前都會好緊張，一緊張隻腳就震，自己都呃唔到自己。一次好深刻，有次《兒歌金曲頒獎典禮》，肥姐係司儀，原本布幕一打開，我就要講大約一分鐘嘅稿，我係超緊張，嗰刻我就知道乜嘢叫大將風範，肥姐拍一拍、攬一攬我話：『東東唔使驚，做返你頭先full dress rehearsal嗰個就得。就係一句說話令我個人冇咁緊張，你會覺得係一個大姐姐、一位前輩撐一撐你，佢咁有經驗，真係睇得出，而佢一句說話又真係幫到我，勁呀勁呀！」

東東曾誤入歧途

每個人都有自己的路，80年代出身的童星柏林仔，離開娛樂圈後選擇投考督察，比柏林稍遲入行的東東卻誤入歧途。曾有報道指東東19歲那年縱情玩樂，過着荒唐歲月，東東沒有說清前因後果，但直認自己雖然是名校華仁書院舊生，但曾經學壞，荒廢學業，中二、三已經開始食煙，他引用網上潮語笑着說：「壞過凱婷！加入黑社會？都有㗎，過咗去唔怕講，嚟到我長大嘅地方幾好，屋邨仔又點，壞過咁又點，知道自己唔好就改咗佢，我係壞過凱婷好多倍，但冇傷害人，只係傷害自己啫。」有沒有坐過監？他說：「冇試過……總之係一啲年輕人可以做嘅壞事都做晒，但我又返到轉頭，人大自然諗通。」

東東年幼時亦遇過不少霸凌事件，「以前細個做童星好慘㗎，喺街頭已畀人話《12隻恐龍》，街尾又笑你《閃電傳真機》嗰個，但諗返又冇乜嘢，依家想俾人笑都冇啦，其實都幾好。」但有一件事卻令他氣上心頭，「以前上連登成日俾人鬧，最嬲一次係有人話見我喺月台打阿媽，嗰陣未有網絡欺凌呢啲字眼，話我學壞唔緊要，傷害自己啫，但話我傷害我阿媽喎，呢個真係頂住！吹水，我俾阿媽打就有，我點敢打阿媽！」

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