Clubhouse 全城熱爆，法國品牌Chanel 也帶來了類似的交流活動，品牌從文學入手，找來摩納哥公主Charlotte Casiraghi講文學。Coco Chanel一直着重社交聚會，上世以Café Society文青圈與精英交流，文豪雨果、畫家畢加索都是群組內的名人。今次文學大會亦有着當年Café Society的影子，話題圍繞着精神心理學家兼作家Lou Andreas-Salomé，她是德國哲學家尼采的暗戀對象，是詩人Rainer Maria Rilke的情人，亦是精神心理學家佛洛伊德的好友。活動名為《Rendez-vous littéraire rue Cambon》（康朋街的文學聚會），新任品牌大使Charlotte Casiraghi當嘉賓主持，與作家Sarah Chiche 和藝術史學家Fanny Arama以「解放」為題，探討俄羅斯文學。

Chanel在文化上的貢獻除了文學，還有舞蹈，自創立以來跟芭蕾舞的關係至深，出錢出力贊助舞團演出，來到 2021年巴黎歌劇院新季演出開鑼，Chanel 的創意總監Virginie Viard延續品牌的使命，為兩位首席舞蹈員設計舞衣。女主角的裙子以深藍色為主調，天鵝絨胸衣篷裙上有Lesage珠片、珠子和水鑽刺繡，營造繁星閃耀的夜空。男主角的服裝為一件刺繡天鵝絨緊身上衣，同樣有着繁星圖案，充滿詩意。

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