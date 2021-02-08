ViuTV早前向日本朝日電視台購入日本BL神劇《大叔的愛》版權，開拍港版《大叔的愛》，邀請黃德斌擔正，夥拍MIRROR成員Edan呂爵安和Anson Lo盧瀚霆搞hehe戀。

由於VIuTV開拍的消息傳到日本，吸引網民關注，所以朝日電視台今日亦有派駐港記者到九龍灣，採訪德斌、Edan、Anson Lo、Stanley、簡慕華、陳子豐、練美娟等演員出席港版《大叔的愛》記者會，據知報道將於今晚在日本全國晚間新聞時段播出。農曆新年將至，三位男主角即場寫新春，順便宣傳劇集，德斌卻畫了兩個心心，他指寓意心心相印。

今次翻拍，德斌表示沒想太多：「其實唔可以完全係原版演繹，好難做到佢哋嘅演繹，始終係文化唔同，壓力係知道日本嗰方面都好期待，啱啱知道日本電視台嘅人嚟咗，今晚喺全日本晚間新聞播放。」有人指他衝出香港，德斌笑說：「其實我衝咗好耐，我成日都拍旅遊特輯，我曾經收過日本女影迷情信，佢話好早已經開始留意我，睇過《妙手仁心》，細細個就睇我。」

在劇中飾演大叔「翟國強」的德斌與簡慕華合演夫婦，簡慕華指已是第三次演夫妻，德斌笑說：「其實次次都幾sweet嘅，今次慘少少。」今次扮演同性戀角色，德斌坦言有一定難度，「我咁雄赳赳，不過今次要做個有少女心，盡做啦！我唔知我少男嘅時候有冇少女心，其實少女心係點？我諗係細心啲、溫柔少少，性感就梗係有。」他表示未知劇中親熱戲的尺度，他續說：「其實個個演員細細個就睇我。」就連簡慕華亦大讚這班年輕一輩很有喜劇細胞，難怪她現居加拿大，都飛返香港接拍這部劇。

面對德斌這位前輩，Edan、Anson Lo及Stanley大讚對方好nice，Edan表示首次見面叫德斌英文名Kenny，Anson Lo即說：「我叫德斌前輩㗎！」Stanley亦說：「嘩！我叫德斌哥㗎！」問到可有在德斌身上發現他有少女心？Anson Lo續說：「佢嘅演法係可愛，好似有個細路仔喺入面，同日版唔同。」

提到Anson Lo與Edan早前拍了咀嘴戲，兩人笑言拍到「lam lam脷」，Edan笑指因為好乾，更踢爆Anson Lo拍到好興奮，Anson Lo解釋：「係角色興奮，我自己就冇。」Edan透露港版由原本7集加至15集，未知親熱鏡頭與日版是否一樣，亦不介意加親熱戲，但要合符電視尺度。而Stanley在劇中亦艷福無邊，與練美娟及簡慕華有感情線。對於日本電視台派員採訪，Stanley笑說：「準備挑戰木村拓哉！」Edan表示：「啱啱聽到呢個消息係有少少嚇親，全國喎，好似好誇張，壓力係有，因為原著好好睇，我哋拍會有比較，所以盡力做。」Anson Lo亦謂只能將自己的版本做到最好。

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