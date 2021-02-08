李施嬅前年曾自爆有新戀情，但為保護圈外男友，決定低調處理這段感情。上月她飛返多倫多準備拍攝劇集《Blood and Water》第3季，目前正在投入拍攝工作的她，今日突然在社交平台晒出手戴鑽戒的照片，公告婚訊：「Year of the Ox. New and exciting beginnings.#感恩#blessings#ISaidYES 」。

另外又再配文「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試，也有甜蜜的新嘗試。YES! Good night.」。她晒出一張食指戴上鑽戒，手執咪高峰似在錄音的照片，另一張則是跟一名男子手牽手，而鑽戒卻變為戴在無名指上，黎芷珊、丁子高、宋熙年等圈中好友紛紛留言恭喜。

《蘋果》嘗試聯絡身在加拿大的李施嬅，暫未獲回覆，不過她的好姊妹黃智雯，回覆傳媒查詢時則表示：「鬼馬啦！Selena, 之前無同我哋講會announced. 但非常替佢哋開心，perfect couple 。」胡蓓蔚則說：「好戥佢哋開心！」趙希洛表示見過李施嬅男友，讚他好nice，但未有透露男方身份，她說：「So excited she announced. Very happy for her & her other half.」陳山聰表示：「如果係真，真心恭喜。」

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