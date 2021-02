李施嬅前年曾自爆有新戀情,但為保護圈外男友,決定低調處理這段感情。上月她飛返多倫多準備拍攝劇集《Blood and Water》第3季,目前正在投入拍攝工作的她,今日突然在社交平台晒出手戴鑽戒的照片,公告婚訊:「Year of the Ox. New and exciting beginnings.#感恩#blessings#ISaidYES 」。

另外又再配文「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試,也有甜蜜的新嘗試。YES! Good night.」。她晒出一張食指戴上鑽戒,手執咪高峰似在錄音的照片,另一張則是跟一名男子手牽手,而鑽戒卻變為戴在無名指上,黎芷珊、丁子高、宋熙年等圈中好友紛紛留言恭喜。

《蘋果》嘗試聯絡身在加拿大的李施嬅,暫未獲回覆,不過她的好姊妹黃智雯,回覆傳媒查詢時則表示:「鬼馬啦!Selena, 之前無同我哋講會announced. 但非常替佢哋開心,perfect couple 。」胡蓓蔚則說:「好戥佢哋開心!」趙希洛表示見過李施嬅男友,讚他好nice,但未有透露男方身份,她說:「So excited she announced. Very happy for her & her other half.」陳山聰表示:「如果係真,真心恭喜。」

-----------------------------

-----------------------------

