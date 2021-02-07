好多人指內地女星要紅，就要不斷與人上床，因為內地競爭太大，戲劇學院出來的新人先要跟製片或副導演上床才可以獲得一個試鏡機會，如果順利給導演或老闆看中，跟他們上床，應該可以得到一個角色，但能否紅起來，就要看個人魅力和運氣。我覺得女星「花花」可以走紅是她應得的，首先她有演戲天份，又夠勤力去爭取想要的，不紅才奇怪。

花花從戲劇學院出來跟幾個幕後人上過床，終於獲得引薦機會，可以與名導演「新爺」見面，後來新爺睇中她，找了她當新戲女主角，就這樣花花打開知名度，成為新爺後宮新寵。當她收到消息有部大片《小貓幾隻》開拍未定女主角，她就求新爺介紹她認識這部戲的導演「大吉」，後來新爺真是帶了她去酒店房見大吉，當時大吉已講明有一個新人在特訓中，如果她沒問題就會出任女主角，但新爺還是為花花爭取，最後大吉畀面新爺：「好的！若特訓的新人不行，我會叫花花試鏡！」

雖然大吉還沒有答應用她，但為了爭取一個試鏡機會，當晚她主動留下來陪大吉，新爺獨自離開。其實新爺很清楚花花是甚麼人，兩人只是各取所需，不是真心相愛的情侶，所以花花想投向另一導演懷抱，他就幫忙成全，沒半點不捨得及割愛之感，如果換了是舊愛冬冬，他肯定不可以接受。

一個月後，大吉發現受訓新人表現欠佳，就叫花花來試鏡，結果覺得適合就起用她。受訓期間，花花收工後都會主動去酒店找大吉，到影片正式開工後，花花又將目標投向男主角「高哥」，在拍攝現場經常故意親近，但高哥是香港出名正人君子，高哥在現場見到花花和導演的曖昧態度，當然不會給花花任何機會，免得導演誤會，影響合作關係，而花花雖然只是新星，但她因為受導演寵愛，在現場態度囂張，當正自己是一線女星，好似收工時突然跳上大吉專用座駕，等全劇組都知道她和導演關係，弄得大吉十分尷尬。

不過花花可能好想大家認同她是萬人迷，只搞定導演一個她覺得不夠威，當高哥沒理會她後，她又向第二男主角「阿定」進攻，有日阿定收工回到房間，發現花花從浴室出來，阿定嚇一跳問她為何在其房間洗頭？花花表示：「我房間熱水壞了，所以我叫門房把你房門開了借用一下。」阿定心裏覺得花花十分奇怪，為何不去自己女助手的房間洗，跑來一個男演員房間洗頭和洗澡？肯定另有居心，所以阿定第一時間把房門打開，然後再打電話給女助手，叫助手前來救駕，當女助手一到，花花知道阿定應該不受她美人計，只好沒趣地打退堂鼓。

撰文：白露眉

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